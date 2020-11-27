Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapu müdürlüğünde çalışan Metin İşcan'dan (24) haber alamayan arkadaşları, gencin Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzun süre kapıyı çalan arkadaşları, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, İşcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, İşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç tapu memurunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.