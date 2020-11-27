Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde yapılan trafik ışık ve işareti ihlali denetiminde, 195 araç trafikten men edilirken, 9 bin 908 trafik kural ihlaline cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanan kazaların önlenmesi amacıyla 25-26 Kasım'da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldığı bildirildi.

S​​​​​​​ürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik ışık ve işaretleri ile diğer trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ekiplerimiz tarafından 23 bin 581 araç/sürücü denetlendi. 6 bin 264 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 972 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi. 195 araç trafikten men edildi. 3 sürücü belgesi geçici olarak alındı. Toplam 9 bin 908 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı."