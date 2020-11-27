Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın Wroclaw kentindeki hayvanat bahçesi alışılmadık bir doğuma sahne oldu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde koruma altında alınan fare geyiklerinden biri Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde doğum yaptı. Dünyanın en küçük geyiklerinden olan fare geyiği, insanlardan uzak alanlarda yaşadıkları ve tehlike anında otların arasına gizlendikleri için bilim adamları bugüne kadar bu geyiklerin nasıl doğum yaptıkları hakkında bilgiye sahip değildi.

Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nin kamerasına yansıyan doğum anında doğum sancısı başlayan annenin önce biraz yürüdüğü görülüyor. Doğumun yaklaşmasıyla artan kramplar nedeniyle kasıldığı görülen anne, bu kez huzursuz şekilde kendi etrafında dönüyor. Yavrunun başının görünmesi karşısında anne fare geyiği, yine kendi etrafında dönerek doğumu ayakta gerçekleştiriyor. Görüntülerin devamında ise anne fare geyiğinin, yavruyu yalayarak temizlediği görülüyor. Dünyaya merhaba diyen yavru fare geyiği ise ayakta durmaya çalışıyor. Bebeğin zaman zaman annesini emmek için uzandığı da görülüyor. Cinsiyeti henüz bilinmezken Wroclaw Hayvanat Bahçesi yetkilileri popülasyonu arttırabilmek için yavru fare geyiğin erkek olmasını umuyor.

Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde koruma altına alındılar

Doğada en son 30 yıl önce görüntülendiği için nesli tükendi sanılan tavşan büyüklüğündeki fare geyiklerinden iki tanesi geçtiğimiz yıl güney Vietnam'da bir ormanda foto kapana yakalanmıştı. Kaçak avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan fare geyikleri için 2009 yılında Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde kurtarma projesi başlatılmıştı. Bu kapsamda Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde 12 fare geyiği bulunurken, bunların yalnızca biri erkek. Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nde kaydedilen görüntüler ise anne fare geyiği doğum esnasında saklanıyor mu, ayakta mı doğuruyor, doğum ne kadar sürüyor, yavru doğduktan ne kadar süre sonra ayağa kalkıyor gibi birçok soruya açıklık getirdi.