Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
28.11.2020 - 07:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
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749514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749514.aspx
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