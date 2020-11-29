Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır Türkiye'nin farklı illerinde ses sanatçılığı yapan Ali Saruhan, çocukluğundan itibaren koyu bir Beşiktaş hayranı. Tuttuğu takımın tüm maçlarını takip eden, evinin her yerinde siyah beyaz renkler bulunan ses sanatçısı Saruhan, Beşiktaş aşkından dolayı 15 gün önce doğan oğlunun ismini Sergen Yalçın koydu. Yeni doğan bebeğin adı Sergen Yalçın Saruhan oldu.

"Beşiktaş benim yaşam biçimim"

Tam bir Beşiktaş hayranı olduğunu ifade eden Ali Saruhan, "Beşiktaş benim yaşam biçimim. Renklerine aşığım. Hiçbir maçını kaçırmadım. 15 gün önce çocuğum oldu, ismini takımıma olan aşkımdan Sergen Yalçın koydum. İnşallah Fenerbahçe maçında uğurlu gelir ve takımımız kazanır" dedi.