Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç., idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken sokak üzerinde uygulama yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü. S.Ç., aracıyla motosikletli polis ekibine çarparak polis memuru K.Ç.'nin yaralanmasına sepep olup motosiklette de maddi hasara sebep olup kaçmayı sürdürdü. S.Ç. bu kez de kaçarken park halindeki 3 ayrı araca da çarpıp maddi hasara yol açtıktan sonra yaya M.Y.'ye de çarparak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. S.Ç. ise polisin kovalamacası sonucu yakalanmaktan kurtulamadı. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen S.Ç., ifadesinin alınmasının ardından ," Görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet, mala zarar verme ve taksirle yarlama" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.