Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

43 yaşındaki eski model lenfoma hastalığı sebebiyle kaybettiği oğlu için barınak projesini hayata geçirecek. Geçtiğimiz günlerde bir TV programına konuk olarak “Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey” diyen Şallı “Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü" ifadelerini kullanmıştı. Nişantaşı’nda görüntülenen Şallı “Kafaya koydum ve en kısa zamanda hayalini hayata geçireceğim. Bir belediyeyle ortaklaşa yapacağız. Ponçik bu projeyi çok istiyordu" şeklinde konuştu.