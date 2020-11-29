Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Aydınlar Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, oto yedek parça alım satım işi yapan Eyüp Yıldırım (51) iş yerindeyken daha önce aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından iş yeri basıldı. Eyüp Yıldırım ile husumetli olduğu şahıslar arasında sözlü tartışma ve itişme yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Eyüp Yıldırım husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan iş adamını özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölen iş adamının koronavirüs testi pozitif çıktı

Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıldırım'a otopsi öncesi yapılan ölü muayenesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine cenazenin otopsi işlemleri için Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Cenaze, Ankara'da yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.



Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.