Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, 100. Yıl mahallesi 1063 nolu cadde üzerinde bulunan Efsane apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, 2. katta oturan anne Neslihan ve Uğur Geniş’in 16 aylık bebekleri Görkem, mutfak balkonunda yer alan tabure üzerine çıkarak camdan baktığı sırada bir anda dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Neslihan Geniş’in feryatlarını duyan apartman sakinleri ile yoldan geçen 2 kişi koşarak bebeğin yanına gitti. Yaşananların sitenin güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, kucağında bebeği ile gelen bir kişi kendi çocuğunu yere bırakarak balkondan düşen Görkem bebeği kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Görkem bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanak anten hayatta tuttu

Site yönetici Remzi Öztekin, 2. kat komşularının seslerine dışarı çıktıklarını belirterek, “2. Kattan çocuk düşmüş. Allah’tan bir şeyi yoktu. Ben koşarak indim. Herhangi bir sıkıntısı görünmüyordu. Bir alt katın duvarında çanak anten vardı ve ona takılmış. Belki de çanak anten sayesinde kurtuldu” dedi.