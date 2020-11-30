Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şükrüpaşa Mahallesi’nde bir markette çalışan boşanma aşamasındaki eşi N.K’nin yanına giden M.E.K., eşini tüfekle vurduktan sonra etrafa rastgele ateş açıp, ardından aynı tüfekle kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.E.K. hastaneye kaldırılırken, eşi N.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının mesai arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.

Çiftin ilerleyen günlerde boşanma davasının olduğu öğrenildi.