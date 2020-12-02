Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galler’in Glamorgan ilçesindeki evinde iki köpek besleyen Merthyr Tydfil, birlikte çok yaramazlık yaptıkları için köpekleri ayrı odalara koydu. Köpekler tahta kapıyı kemirerek kocaman delik açtı. Köpeklerinin çok meraklı olduğunu söyleyen Tydfil, “Evde sürekli beni takip ederler. Kapıda delik açarak olan biteni öğrenmeye çalışıyorlar. Deliği birkaç gecede açtılar. Yaramazlıklarına verdim, kızamadım” dedi.