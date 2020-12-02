Galler’in Glamorgan ilçesindeki evinde iki köpek besleyen Merthyr Tydfil, birlikte çok yaramazlık yaptıkları için köpekleri ayrı odalara koydu. Köpekler tahta kapıyı kemirerek kocaman delik açtı. Köpeklerinin çok meraklı olduğunu söyleyen Tydfil, “Evde sürekli beni takip ederler. Kapıda delik açarak olan biteni öğrenmeye çalışıyorlar. Deliği birkaç gecede açtılar. Yaramazlıklarına verdim, kızamadım” dedi.
Meraklı köpekler tahta kapıyı kemirerek delik açtı
02.12.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galler’in Glamorgan ilçesindeki evinde iki köpek besleyen Merthyr Tydfil, birlikte çok yaramazlık yaptıkları için köpekleri ayrı odalara koydu.
Etiketler : Galler Glamorgan,
750493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750493.aspx
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