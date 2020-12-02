Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da yaşayan Alim Yücetaş (76) 10 gün önce, Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da (56) geçtiğimiz gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı aileden Mehmet Yücetaş’ın (50) ise koronavirüs nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören Alim Yücetaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.



Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da koronavirüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatının sadece 10 gün sonrasında hayatını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde toprağa defnedildi.



Aynı aileden Mehmet Yücetaş’ın da 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana koronavirüs nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.



10 gün arayla iki can kaybı yaşayan Yücetaş ailesi, hastanede tedavisi devam eden Mehmet Yücetaş’tan gelecek güzel haberi umutla bekliyor.