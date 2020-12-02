Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi’nde bulunan toplam 18 hanede 49 kişinin yaşadığı yerleşim yerinde 5 pozitif vaka ile 9 kişide temaslı bulunuyor. Karantinaya alınan Aşağı Kepirce Mahallesi Şehit Hüseyin Çam Caddesi’nde korona virüs dolayısıyla 4 haneden 1 vefat eden kişi ve 5 pozitif vaka tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan ve Karağaaç ve Haymaseki de alınan tedbirler devam ediyor.
Bir mahalle daha karantinaya alındı
02.12.2020 - 19:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle karantinaya alındı.
Etiketler : hatay,koronavisür,karantina,
750572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750572.aspx
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