Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçe merkezine 36 kilometre mesafede bulunan Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali önünde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde köprüye gelen 55 AZ 578 plakalı aracı uzun süre köprüde park halinde gören Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali güvenlik görevlileri akşam saat 17.00 sıralarında aracın yanına giderek uzun süre kornaya bastılar. Kimseyi bulamayınca santralin güvenlik kameralarına baktıklarında sabah saatlerinde 55 AZ 578 aracıyla köprüye gelen kadının kendini köprüden baraj gölüne atladığını görmeleri üzere durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları inceleme sonunda kadının 48 yaşındaki Ayşegül K. olduğunu tespit etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne (SAK) haber verdiler. Olay yerine gelen SAK ekibi yaptıkları 2 saatlik arama sonucunda kayıp kadının cesedini bulamadılar. Aramaya yarın sabah devam edileceği öğrenildi.