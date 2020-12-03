Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Çukurova Sitesi’nin E blok giriş kapısına puset içerinde battaniyeye sarılı halde 1 aylık kız bebeği bırakıldı. Bebeğin ağlama sesini duyan bir vatandaş bebeği gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyerek hemen apartman görevlisini aradı. Olay yerine gelen apartman görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bebeği alan ekipler Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından ekipler bebeği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Apartman sakini olay anını anlattı

Eşinin, bebeğin yüzünü açarak sıcak olup olmadığını kontrol ettiğini ifade eden apartman sakini Abdullah Belen, “Olay akşam saatlerinde oldu. Binada oturan bir arkadaşımız işten dönerken bebeği fark etmiş korkmuş bir anda ne yapacağını bilememiş. Beni aradı haber verdi hemen aşağıya iner misin dedi. Ben de hemen indim. Olayı gördüm. Polisi aradım. Ben aşağıya inerken eşim yukarıda evde kalmıştı. Merak eder diye onu aradım. O da olayı merak edince aşağıya indi. Eşim hemşire, iner inmez hemen yüzünü açtı eliyle dokundu sıcak olduğunu söyledi. Henüz yüzünün yumuşaklığı duruyor dedi. Yeni doğmuş birkaç günlük falandır dedi. Ekipler bize tekrardan aradılar. Ambulans gelene kadar bebeği korumamız gerektiğini söylediler. Ekipler geldi. Olayı sordular biz de anlattık. Teslim aldılar gittiler” diye konuştu.