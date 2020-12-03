Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Alim Yücetaş 12 gün boyunca yoğun bakım servisinde devam eden tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.



Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da koronavirüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatından sadece 10 gün sonrasında hayatını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde aile kabristanında toprağa verildi.



Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu Mehmet Yücetaş'ın da yakalandığı koronavirüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini gece saatlerinde kaybettiği öğrenildi.