Olay, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Alper Tunga Sokak'ta meydana geldi. Depresyona girdiği iddia edilen 46 yaşındaki T. Ç. evinde intihar etmek istedi. Eşinin silahı kalbine dayadığını gören N. Ç. eşine engel olmak isterken silah patladı ve yaralandı. Olayda T. Ç. hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Arnavutköy'de bir şahıs pompalı tüfekle intihar etti
03.12.2020 - 15:18 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de bir şahıs evinde pompalı tüfekle intihar etti. Bu sırada kocasının intiharını engellemeye çalışan kadın da yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Arnavutköy,
750740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750740.aspx
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