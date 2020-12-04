Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teorik sınavda 68 puan alan Süleyman Şenlik, ardından da pandemi tedbirleri kapsamında direksiyon imtihanına girerek başarılı oldu. Bütün sınavları tek seferde geçen Şenlik, sertifikasını teslim alarak ehliyetini çıkarmak için müracaat etti. Kurs hocalarının kendisi ile çok ilgilendiklerini belirten Süleyman Şenlik “Bu korona hastalığından dolayı şoförler almıyor arabaya. Soğukta da Sındırgı’ya çarşıya gelmek, benim için zor oldu. Ben de bunu kafama koydum, arabayı alıp, ehliyet alıp o şekilde. Yaş itibariyle, soğuktan ilçemize gelemememiz nedeniyle, arabalarda almaz oldu bu korona hastalığından dolayı. Şoförlerde almıyor arabaya. Yol kenarında soğukta beklemekten nefret ettim. Dedim bir araba alayım, ehliyeti de alayım. Ondan sonra rahat rahat ilçemize gelip gitmek benim için iyi olur diye, bu yola başvurdum. 1966 yılından beri traktör kullanıyordum. Ehliyeti aldım, kendimi daha iyi hissediyorum. Hiç olmazsa soğukta yol kenarlarında araba beklemekten, hepsinden kurtulmuş oldum . Memnunum. Allah kurs hocalarımdan razı olsun.Bana yeterli bilgiyi verdiler” dedi.

Sürücü kursu hocası Himmet Kocabıyık ise, Süleyman Şenlik’in kendilerine çok hevesli geldiğini ve hızlı bir şekilde eğitimlere başladıklarını belirterek, “Süleyman amca bize ehliyet için başvurdu. Daha sonra çalışmalara başladık hemen hızlı bir şekilde. Direksiyon sınavına hazırladık ve ilk sınavda da başarı ile tamamladı. Hayırlı olsun diyoruz Süleyman amcamıza” dedi.