Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz 30 Ekim’de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen büyük depremde, 117 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremin vurduğu İzmir’de 17 bina yıkılırken, yüzlerce binada hasar almıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması gereken bina sayısını 506 olarak açıklamıştı.

Depremin üzerinden 36 gün geçerken, ağır hasarlı binalarında bölgede yıkımı devam ediyor. Alınan bilgiye göre ise 58 binanın yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları, deprem bilançosunun en ağır olduğu apartman olan Rıza Bey Apartmanının çevresinde de sürüyor. 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazı, depremin ardından geçen 6. günde tamamen kaldırılabilmişti.

Rıza Bey Apartmanının enkazının kaldırılmasının ardından, çevresinde bulunan ve ağır hasar alan binalar için de yıkım çalışması başlatıldı. Dozer yardımıyla yıkımı yapılan binaların çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Binalardan çıkan beton parçaları kamyonlarla taşınırken, çalışmalar havadan görüntülendi.

Yıkım çalışmaları sırasında ise depremin oluşturduğu tahribat günler sonrasında bir kez daha net bir şekilde görüldü.