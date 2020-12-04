Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de hafta başında kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan çalışmalarla 52 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kardan dolayı Ovacık İlçesi’nde kapalı bulunan 4 köy yolu bulunduğu ve açılması için çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

Öteyandan özellikle sabah ve akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayolunu kullanacak sürücüleri buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları istendi.