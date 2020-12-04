Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, ilçe otogarında durdurdukları M.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 152 adet cam tüp içerisinde yılan zehri ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S., adli işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen yılan zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı biliniyor.