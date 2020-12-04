Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’da yerleşik olarak yaşayan 64 yaşındaki Belçika vatandaşı kadın hasta, vücudundaki şişkinliğin artması ve karın ağrısı şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol yumurtalıklarında kitle tespit edilen yerleşik yabancı, acil olarak ameliyata alındı. ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Aslan’ın üstlendiği ameliyatta 7.1 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Kitle kapsülünün zarar görmeden başarılı bir şekilde çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Erdoğan Aslan, kitlenin patoloji servisine gönderilerek sonucun çıkmasının beklendiğini ifade etti.

"Turistler biz Türk hekimlerine emanet"

Jinekoloji-Onkoloji ameliyatlarının ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatlıkla yapıldığına değinen Aslan, “25 yıllık meslek hayatımda birçok kez bu tür vakalar ile karşılaştım. Bu tür operasyonları başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Alanya’mızda yaklaşık olarak 30 bin yerleşik yabancı vatandaş ikamet ediyor. Yerleşik yabancı vatandaşlar kendi sağlık sorunlarını çözmek için güvenilir bir sağlık hizmeti arıyorlar. Buldukları bu güvenilir sağlık hizmetlerini birbirlerine kurdukları haberleşme ağı ile aktarıyorlar. Dolayısıyla güven duydukları yerde yaşam sürdürüyorlar. Bunun içindir ki, yerleşik yabancılar ve turistler biz Türk hekimlerine emanet” şeklinde konuştu.

“Yapılan tedaviler sağlık turizmi için önemli”

Gerçekleşen operasyonlarla Türk hekimlerine güvenin daha da artırdığını belirten Aslan, sağlık turizminin gelişmesi açısından önemli bir nüve oluşturduğunu ifade ederek, “Buradaki yerleşik yabancıları iyi tedavi ettiğimizde turizm mevsiminde bu insanların çok sayıda arkadaşları, vatandaşları turistik amaçlarla ülkemize geliyor. Kendi ülkelerinde çözemedikleri sağlık problemlerini bizler burada güzel ve güçlü alternatiflerle çözümlüyoruz. Sağlık turizmi için yapılan tedaviler önemli bir katkı sunuyor” dedi.