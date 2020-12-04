Edinilen bilgiye göre PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda terör örgütü yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Kocaeli’de PKK/KCK’nın cezaevleri koordinasyonuna operasyon: 12 gözaltı
04.12.2020 - 12:56 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli merkezli 9 ilde PKK/KCK terör örgütünün cezaevleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Kocaeli,
750920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750920.aspx
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