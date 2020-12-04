Yayaların yoğun bulunduğu Atatürk Bulvarı’ndaki yaya geçitlerinde ekiplerle birlikte Kaymakam Mustafa Berk Çelik sürücülere “Hak ver öncelik ver”, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” ve “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” broşürlerini verdi.