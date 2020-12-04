Yayaların yoğun bulunduğu Atatürk Bulvarı’ndaki yaya geçitlerinde ekiplerle birlikte Kaymakam Mustafa Berk Çelik sürücülere “Hak ver öncelik ver”, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” ve “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” broşürlerini verdi.
Sürücüleri durdurdular, yaya önceliğine dikkat çektiler
04.12.2020 - 22:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'nın Taşova ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve Kaymakam Mustafa Berk Çelik’in eşlik ettiği denetim ve faaliyetle yaya önceliğine dikkat çekildi.
Etiketler : yaya,
751025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751025.aspx
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