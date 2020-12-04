Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, Acemler Kavşağı’nda 26 MA 0204 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin sürücüsüne, izin belgesini sordu. Ancak sürücü izin belgesi olmadığını belirtti. Kimliği M.T. (40) olduğu belirlenen sürücüye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca ehliyeti olmadığı için 2 bin 473, otomobilin sigortası olmaması nedeniyle 132 TL, otomobilin muayenesi olmaması nedeniyle 288 olmak üzere toplamda 2 bin 893 TL ceza yazıldı.

M.T., evi olmadığı için çocuğuyla birlikte arabada yattığını söyledi. Otomobili çekiciyle otoparka çekilen M.T., otomobildeki çocuğunu da alarak yürüyerek uzaklaştı.