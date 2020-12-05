Türkiye'de artan korona virüs vakalarında ilk sıralara yerleşen Hatay'da, Hatay Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan Hakan Yücel, önceki günlerde korona virüse yakalanmıştı. Hakan Yücel'in yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bir hastane personeli daha korona virüse yenik düştü
05.12.2020 - 00:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da bir hastanede çalışanı daha Covid-19'a yenik düştü.
Etiketler : hatay,hakan yücel,covid,
751042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751042.aspx
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