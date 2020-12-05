Türkiye'de artan korona virüs vakalarında ilk sıralara yerleşen Hatay'da, Hatay Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan Hakan Yücel, önceki günlerde korona virüse yakalanmıştı. Hakan Yücel'in yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.