İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Borunun patlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İZSU ekipleri, onarım çalışması başlattı.
İzmir'de su borusu patladı, caddeler göle döndü
05.12.2020 - 06:41 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Buca ilçesinde ana borunun patlaması sonucu yolları su bastı.
Etiketler : izmir,izmir su borusu,
751077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751077.aspx
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