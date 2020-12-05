Hatay'ın Merkez ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi İzeddin Halvacıoğlu askeri törenle toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Kore gazisi İzeddin Halvacıoğlu için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı. Halvacıoğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı , askeri törenle Antakya Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine koronavirüs tedbirleri kapsamında aile yakınları katıldı.
Hataylı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
05.12.2020 - 16:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da hayatını kaybeden Kore gazisi İzeddin Halvacıoğlu, askeri törenle toprağa verildi.
Hatay'ın Merkez ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore gazisi İzeddin Halvacıoğlu askeri törenle toprağa verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kore gazisi,cenaze,
751195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751195.aspx
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