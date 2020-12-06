Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki bir sokakta toplanan bir grup genç, hafta sonu kısıtlamasını ihlal etti. Polisi gören gençler, ara sokaklara kaçtı. Ceza kesilmesinden korktuğu için kaçarak duvarın arkasına saklanan bir kişinin polise; 'Gel gel' diye bağırması dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saklandığı duvarın arkasından polise 'Gel' diye bağırdı
06.12.2020 - 00:00 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir grup genç, hafta sonu kısıtlama kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Polisi gören gençler, sağa sola kaçıştı. Gruptan bir gencin gizlendiği duvarın arkasından kafasını uzatarak polise 'Gel gel' dediği o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler : bursa,duvar,polis,
751265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751265.aspx
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