Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi 6106/23 Sokak'taki evde, aralarında husumet bulunan Kamil Tokmak (40) ile Bekir Ş. (59), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Bekir Ş, Kamil Tokmak'a silahla ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tokmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgede besicilik yaptığı öğrenilen Kamil Tokmak'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve bir eve saklanmaya çalışan Bekir Ş'yi gözaltına aldı.