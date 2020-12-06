Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde dün akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.’nin (32) ev adresini öğrenen K.A. (38), eve gelerek içeriye girmeye çalıştı. H.C., polisi arayarak durumu bildirdi. Kapıyı kıran K.A., eski kız arkadaşının evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Hakaret ve tehditler savurduğu H.C.’nin çığlık atması üzerine apartmandan kaçan K.A., sinirini dışarıdaki otomobillerden çıkardı. K.A.'nın park halindeki otomobillere zarar verişi, çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir otomobilin camını yumruklayarak kıran K.A., olay yerine gelen polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ekiplere direnen K.A, bir başka otomobilin ön camını da kafa atarak kırdı.

"Kim bilir ne derdi vardı"

Görüntüleri kayda alan bir vatandaş, 'Yazık, kim bilir ne derdi vardı' dedi. H.C.’nin şikayetçi olduğu K.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden de 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.