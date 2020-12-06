Olay, 30 Kasım’da Güneysu ilçesi Kıbledağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Ahmet Köse, kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Annesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köse, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, hastaneden verdiği yaşam mücadelesini 6. gününde kaybetti.
Kestiği ağaç başına çarpan genç hayatını kaybetti
06.12.2020 - 20:13 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Güneysu ilçesinde kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Köse, yaşam mücadelesini kaybetti.
Etiketler : Ahmet Köse,rize,ağaç,
751453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751453.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER