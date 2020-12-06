Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki komşu arasında alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen olayda, İsra Sokak içerisinde ilerleyen K.Y. idaresindeki minibüse C.G. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli kaçarak uzaklaşırken, araç isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler kısa sürede olayın şüphelisi C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.