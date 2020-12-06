Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’ın Derbent köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Sabri Yavuz’un oturduğu tek katlı evde yangın çıktı. Akşam saatlerinde dumanları ve alevleri gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale ettikleri yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Köyde yaşayan vatandaşlarda yangının söndürülmesi için seferber olarak itfaiye erlerine yardımcı oldu.

Köy Muhtarı Remzi Çakır yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade ederken, “Bana telefon geldi. Yangın var dediler. Hemen geldik baktık evin yarısı yanmış. Şükür Allah’a 87 yaşında bir amcamızın evi bu. Ev bu şekilde yandı” diye konuştu.

Evi yanan yaşlı adamın komşuları tarafından evden çıkarıldığı ve yangını yara almadan atlattığı öğrenildi. Yangının değiştirilen soba kovasındaki kıvılcımlar nedeniyle çıktığı iddia edildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.