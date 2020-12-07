Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Ayten Alataş, 2 yıl önce judocu torunu Ayşe Begüm Türk'ü antrenmanlara götürüp getirirken judoya merak sardı. 80 yaşında judoya başlayan Ayten Alataş, yakalandığı korona virüse yenik düştü. Ayten Alataş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Alataş, verdiği röportajında, “Sahayı bana bıraktılar ben de sporumu yapıyorum. Hevesimi aldım. Allah ömür verir ve 80 yıl daha yaşarsam yine sporumu yapacağım” demişti.