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EGM algı operasyonu yapan 27 şahıs hakkında adli süreç başlattı
07.12.2020 - 09:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü:"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır."
Etiketler : egm,
751544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751544.aspx
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