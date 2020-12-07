Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut’un ailesinden 4 kişi, 10 gün içinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ercan Yakut’un annesi Hacı Zümrete Yakut, ablası Hacı Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve amca oğlu Abdüsselam Akbaş, 10 gün içinde koronavirüs sebebiyle toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

Koronavirüse karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet eden Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz farkında olmadan annem bir sabah rahatsız olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük. Koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra vefat etti. Sonra ablam ve baldızım vefat etti. En son amca oğlum vefat etti. Koronavirüsten ailemden 4 kişi 10 günde vefat etti. Bu hastalığa karşı tedbirli olmamız lazım, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim yüzümüzden kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimizi koruyalım kurallara uyalım" dedi.