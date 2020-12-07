Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, korona virüse yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır’da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.
Koronavirüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.
Mardin’de karı koca 2 saat arayla koronavirüse yenik düştü
07.12.2020 - 10:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan bir çift, 2 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, korona virüse yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır’da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,
751553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751553.aspx
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