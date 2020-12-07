Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs aşısını bile kötü emelleri için kullanan dolandırıcılar vatandaşları bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışırken, vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından birbirlerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Sosyal medya üzerinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dikkat edilmesi konusunda yapılan uyarılarda "Cep telefonunuza SMS üzerinden gelebilecek 'http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma' mesajını birlikte gelen linki açmayınız. Yeni bir dolandırıcılık girişimi başlamış. Yakınlarınızı bilgilendiriniz" ifadelerine yer veriliyor.