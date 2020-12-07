Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Muhammet Kılınç yakalandığı koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede 12 Kasım'da hayatını kaybetti.. Kronik rahatsızlığı bulunan Muhammet Kılınç’ın annesi Mahmure Kılınç da korona virüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta hayatını kaybetti.

Korona virüs nedeni ile bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise hayatını kaybetti. 6 çocuk babası Hasan Kılınç'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından korona virüs nedeni ile ölen oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verildi.