Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik ilçesinde bir evin temelinde tarihi esere rastlandı. Oda mezarı olduğu iddia edilen eserin güvenlik görevliler ve arkeologlar tarafından üzeri örtüldü. İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağını araştırıyor. İlçenin gündemi haline gelen tarihi eseri etrafta toplanan vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.