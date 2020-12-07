İznik ilçesinde bir evin temelinde tarihi esere rastlandı. Oda mezarı olduğu iddia edilen eserin güvenlik görevliler ve arkeologlar tarafından üzeri örtüldü. İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, eserin hangi döneme ait olduğu ve içinden ne çıkacağını araştırıyor. İlçenin gündemi haline gelen tarihi eseri etrafta toplanan vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu
07.12.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, temel kazarken karşısına çıkan tarihi eseri görünce şok oldu. Görevlilerin üzerini örttüğü yapı, çevredekiler tarafından merak konusu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
751644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751644.aspx
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