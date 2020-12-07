Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bucak'ta Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bu geceden itibaren Kızılkaya beldesi, Kuşbaba köyü, Çamlık köyü, Karapınar köyü, Ürkütlü köyü, İncirdere köyü, Karaseki köyü, Kargı köyü, Çobanpınar köyü, Seydiköy köyü, Susuz köyünün ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Karantinaya alınan belde ve 10 köye giriş-çıkışlar, iş makinaları ile toprak konularak ve jandarma tarafından barikatlar konularak kapatıldı.