Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir iş yerine giderek denetim yaptı.
Ekipler, kontrollerde iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza kesti.
Yapılan denetimlerde, iskambil kartları ve 370 lira paraya da el konuldu.
Ardahan'da Covid-19 yasaklarına uymayanlara ceza yağdı
08.12.2020 - 01:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 01:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini artıran kolluk kuvvetleri yasaklara uymayanlara idari para cezası kesiyor.
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi. Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir iş yerine giderek denetim yaptı.
Etiketler : koronavirüs yasakları,covid 19,ardahan,
751714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751714.aspx
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