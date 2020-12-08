Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14

İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 16

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12