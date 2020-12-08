Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-İzmir yolunda yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. Sis gözle görülen mesafeyi 5 metreye kadar indirirken, sabah saatlerinde etkili yağış sonrası açan güneş sonucu gökkuşağı oluştu. O anlar ise kameralara yansıdı.