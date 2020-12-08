Bursa-İzmir yolunda yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. Sis gözle görülen mesafeyi 5 metreye kadar indirirken, sabah saatlerinde etkili yağış sonrası açan güneş sonucu gökkuşağı oluştu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
08.12.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,gökkuşağı,
751779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751779.aspx
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