Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Garında bir süre duraksayan tren daha sonra Erzurum istikametine devam etti.

Türkiye’de üretilen soğutucuları taşıyan tren, yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 8 Aralık Salı akşamı tamamlayarak Kars’a varacak. Kars’tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin’e doğru yoluna devam edecek olan tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.