Erzincan Garında bir süre duraksayan tren daha sonra Erzurum istikametine devam etti.
Türkiye’de üretilen soğutucuları taşıyan tren, yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 8 Aralık Salı akşamı tamamlayarak Kars’a varacak. Kars’tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin’e doğru yoluna devam edecek olan tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.
Türkiye'den Çin’e giden ilk ihracat treni Erzincan’dan geçti
08.12.2020 - 12:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni, Erzincan garında bir süre duraksadıktan sonra yoluna devam etti. Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştırması planlanan tren bugün Erzincan’a ulaştı.
Erzincan Garında bir süre duraksayan tren daha sonra Erzurum istikametine devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ihracat treni,
751806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751806.aspx
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