Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Yayla Mahallesi'nde yalnız ikamet eden bir kişi komşuları tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerin ardından Erkan O.'nun cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.