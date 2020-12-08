Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Karagüllü Sokak'ta Necati (62) ile eşi Bergüzar Selçuk'tan (60) haber alamayan komşuları, polise ihbarda bulundu.
Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi.
Evde karı kocanın yatak odalarında hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.
Selçuk çiftinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.