Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği sis, Konya - Aksaray, Ankara ve Antalya Karayollarında etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri ikaz ışıklarını yakarak trafikte ilerledi.