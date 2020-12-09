Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Çetmi köyü son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı.
1 köy karantinaya alındı
09.12.2020 - 23:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : kastamonu,köy,karantina,
752142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752142.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER